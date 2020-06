Bologna-Juventus diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Bologna-Juventus, torna la Serie A con la prima gara della seconda parte di stagione. Dopo i recuperi giocatori tra sabato e domenica, ecco la 27^ giornata di campionato che vedrà alle 21.45 allo Stadio Dall’Ara i rossoblù di Sinisa Mihajlovic impegnati contro i bianconeri di Maurizio Sarri.

Bologna-Juventus, le probabili formazioni

Ci si aspetta molto dalla Juventus dopo la sconfitta rimediata nella finale di Coppa Italia contro il Napoli ai rigori. Attenzione, però, alle insidie che nasconde il Bologna. Padroni di casa guidati da Mihajlovic carichi e desiderosi di fare bene. I rossoblù dovrebbero scendere in campo con un 4-2-3-1 con Skorupski in porta, Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks in difesa. Centrocampo affidato a Medel, Svanberg. Mentre in avanti, in sostegno di Barrow ci saranno Orsolini, Soriano e Sansone. La Juventus risponde con il 4-3-3 di Sarri. Szczesny in porta, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio in difesa. Bentancur, Pjanic, Matuidi in mezzo al campo e il tridente offensivo composto da Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo. Ancora acciaccato Higuain.

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La gara Bologna-Juventus potrà essere vista in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre, su Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 251 del satellite. Esiste anche la possibilità di vedere la sfida di Serie A in streaming attraverso la piattaforma Sky Go che sarà a disposizione di tutti gli utenti anche attraverso il proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l’apposita applicazione per sistemi iOS e Android. L’ultima opzione è rappresentata da Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette, dopo l’acquisto di uno dei pacchetti proposti, di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, comprese le gare del massimo campionato italiano.

