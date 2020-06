Bologna – Juventus, le formazioni ufficiali

Contro il Bologna la Juventus è chiamata ad una grande prestazione dopo la brutta sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli. Sarri non abbandona il 4-3-3 e al Dall’Ara schiera una Juventus con qualche modifica. Douglas Costa siederà in panchina e al suo posto giocherà Bernardeschi. Torna Rabiot a centrocampo accanto a Pjanic e Bentancur. Miha lancia il giovane Barrow con il supporto di Orsolini, Sansone e Soriano.

Le formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.