Bologna-Lazio, le formazioni ufficiali

Si gioca alle 12.30

Tutto è pronto per il lunch match della settima giornata di Serie A tra Bologna-Lazio . Le due squadre scenderanno in campo alle 12.30. Sinisa Mihajlovic e Maurizio Sarri sono pronti a darsi battaglia e cercare di prevalere l'uno sull'altro.

A pochi minuti dal fischio d'inizio, i due allenatori hanno comunicato le formazioni ufficiali che si daranno battaglia dal primo minuto di gioco. Come era stato annunciato non è presente Ciro Immobile, alle prese con l'infortunio rimediato in Europa League. In avanti chance per Muriqi.