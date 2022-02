Bologna, Mihajlovic a rischio esonero

Il serbo a rischio

La permanenza di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna sarebbe a forte rischio. Da quanto si apprende da Fantacalcio.it, il posto del serbo non è più saldo come qualche mese fa. L'allenatore è in bilico dopo le ultime difficili settimane e l'arrivo in città del Presidente Saputo potrebbe essere un indizio importante per il futuro dell'ex calciatore.