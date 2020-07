Bologna, Mihajlovic: “A San Siro per fare la nostra partita”

Domenica alle 17.15 Sinisa Mihajlovic tornerà a San Siro dove per 2 anni, dal 2004 al 2006, ha giocato con la maglia dell’Inter. Un tuffo nel passato con la testa ben indirizzata a fare risultato contro una squadra in salute come i nerazzurri.

Mihajlovic: “A San Siro senza paura”

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Andremo lì a fare la nostra partita sapendo che loro sono più forti. Il calcio è bello perché non si sa mai quello che può succedere, siamo consapevoli della loro forza ma se giochiamo come sappiamo possiamo mettere in difficoltà chiunque. La squadra sta bene, ma poi c’è il pallone e bisogna giocarlo… I ragazzi fisicamente stanno bene, i dati che ci arrivano dopo le partita indicano che la squadra corre tanto e bene. Poi dobbiamo anche giocare meglio: col Cagliari abbiamo disputato una bella gara, meritavamo di vincere e siamo stati superiori su tutto”.

Infortuni

Sulla situazione infortuni Mihajlovic ha dichiarato: “Avendo tre gare a settimana sicuramente le scelte si riducono, per giocatori come Tomiyasu o Orsolini non abbiamo cambi, hanno quasi sempre giocato 90 minuti e cerchiamo anche un po’ di risparmiarli. E’ importante però anche vedere tutti i ragazzi all’opera per poterli valutare anche per il prossimo anno, per capire quelli che possono rimanere, quelli che non faranno parte di questo progetto e quelli che dovranno farsi le ossa altrove: queste gare, oltre che per il risultato, sono importanti anche per me per capire come poi iniziare la prossima stagione”.