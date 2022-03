Bologna, Mihajlovic: “Abbiamo creato poco, ma altrettanto poco abbiamo rischiato”

Pareggio a reti bianche per il Bologna di Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic ha commentato così il pareggio contro il Torino al Dall'Ara di Bologna: “Rispetto alla partita di andata abbiamo fatto meglio, col Torino si gioca uno contro uno a tutto campo, la squadra ha fatto quel che doveva calandosi bene nella parte e adattandosi a questo tipo di partita, sporca e combattuta. È vero che abbiamo creato poco, ma altrettanto poco abbiamo rischiato. Siamo stati un po’ penalizzati per i tre cambi obbligati in difesa e a maggior ragione siamo stati bravi a tenere la porta inviolata. Il clima in squadra è sempre buono, i miei ragazzi si allenano con convinzione e fiducia, i nostri obiettivi non cambiano”.