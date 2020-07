Bologna, Mihajlovic: “Abbiamo dominato. Il gol del Cagliari è in fuorigioco”

L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha commentato la gara appena affrontata dai suoi uomini in trasferta contro il Bologna, concentrandosi principalmente sui punti focali del match.

LE PAROLE DEL MISTER

Queste le sue parole a SkySport: “Abbiamo dominato, non c’è stata partita, peccato non vincerla. Siamo stati superiori su tutto, il Cagliari è un’ottima squadra ma abbiamo fatto molto bene. Gol di Simeone? Guardate il gol: Joao Pedro salta e la palla passa sotto di lui, condiziona il mio portiere ed è fuorigioco. A me cosa me ne frega dell’altra posizione: come fa a non vederlo? Ogni contatto era un fallo. Ma è stata colpa nostra se non abbiamo vinto, non cerchiamo alibi. Noi dovevamo fare meglio, ci è mancata un po’ di cattiveria davanti. Abbiamo fatto meglio rispetto alle ultime due, ma dovevamo sfruttare meglio le occasioni create”.