Bologna, Mihajlovic: “Abbiamo giocato meglio della Juventus fino allo 0-2”

Il tecnico del Bologna contrariato per la sconfitta interna

Sinisa Mihajlovic ha commentato così la gara del suo Bologna sconfitto dalla Juventus al Dall'Ara: “Il primo gol l’abbiamo preso a freddo, poi abbiamo giocato meglio di loro fino allo 0-2 che però ci ha tagliato le gambe. Fra le due reti abbiamo creato senza rischiare quasi mai, ma per nostre scelte sbagliate, per troppa fretta o per bravura dei loro difensori non siamo riusciti ad essere davvero pericolosi. Il Bologna gioca e crea occasioni, ma c’è mancata la precisione. Pensiamo subito a mercoledì col Sassuolo. Il nostro obiettivo rimane arrivare a sinistra, il livello di intensità e concentrazione di conseguenza va alzato per poter competere e vincere con le squadre al nostro livello o superiori”.