Bologna, Mihajlovic ammette: “Partita strana, ci complichiamo la vita da soli”

Il Bologna rischia la beffa contro il Lecce, ma nel finale trova la vittoria grazie a una rete di Barrow. Ora i rossoblu tornano a sognare l’ingresso nella top 10, ricalcando il risultato dell’anno scorso.

LE PAROLE DI MIHAJLOVIC

Il tecnico Sinisa Mihajlovic analizza la prestazione dei suoi uomini in conferenza stampa: “Le sostituzioni si devono fare per rinfrescare la squadra. Negli ultimi dieci minuti Krejci era infortunato, ma è rimasto comunque in campo. Partita strana, primo tempo poteva finire 5-0, ci complichiamo sempre la vita da soli”. Poi una polemica con la stampa: “Juwara? Siete fissati con lui. Finché ne parlate non andrà neanche in panchina”.