Bologna, Mihajlovic: “Atalanta test per capire nostre potenzialità”

Il tecnico ha presentato la partita contro la Dea della seconda giornata di Serie A

SQUADRA - "Per un po' di anni c'è mancato quello che oggi abbiamo preso e non abbiamo venduto nessuno... Spero che anche in questi ultimi giorni non venderemo nessuno, ma anche se dovesse succedere l'importante è non svendere e rimanere su quelle 1 o 2 cessioni", ha detto Mihajlovic facendo riferimento al centravanti arrivato in questa sessione di mercato (Arnautovic ndr). "Noi non possiamo pensare di arrivare a raggiungere risultati diversi se facciamo sempre le stesse cose, perciò abbiamo cambiato qualcosa e ora siamo in un periodo di adattamento. Domani sarà una bella partita per capire le nostre potenzialità".