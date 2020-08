Bologna, Mihajlovic: “Bilancio positivo, migliorata la scorsa stagione”

Il Bologna pareggia contro il Torino e conquista un buon punto, concludendo così la stagione al dodicesimo posto. Il tecnico Sinisa Mihajlovic fa il punto della situazione al termine del match.

LE PAROLE DI MIHAJLOVIC

Sinisa Mihajlovic commenta la stagione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Penso che sia un bilancio positivo. La mia squadra non ha avuto l’allenatore per cinque mesi e abbiamo comunque migliorato il punteggio. Si poteva fare meglio o anche peggio. I ragazzi sono stati bravi, anche se a volte mi sono arrabbiato con loro. Sono contento perché sto bene e ho recuperato. Ho fatto gli esami e mi sento in forma. Non posso chiedere alla mia società di spendere come chi va solitamente in Europa. Dobbiamo riempire laddove non siamo in carenza con i giocatori. L’anno prossimo vorrei far giocare Tomiyasu centrale. Cercheremo di lottare, anche se dovremo sempre rincorrere. Quest’anno l’obiettivo era fare più punti dell’anno scorso, quando puntavamo alla salvezza”.