Bologna, Mihajlovic: “Brutto primo tempo, ma bella la reazione. Decisivi i cambi”

Il mister del Bologna Sinisa Mihajlovic analizza ai microfoni di Sky Sport la bella vittoria di Crotone: “Nel primo tempo abbiamo fatto schifo, nella ripresa abbiamo cambiato tutto. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene, oltre alle reti abbiamo creato altre 3-4 occasioni per arrotondare il punteggio. Non possiamo avere tutti questi alti e bassi, nel primo tempo non abbiamo creato niente, abbiamo giocato con poca cattiveria. Nella ripresa la variazione di modulo di modulo e l’ingresso dei giocatori dalla panchina hanno cambiato le cose. Tanti nostri giocatori hanno grandi margini di miglioramento, cerchiamo di farli crescere come calciatori e come uomini, sappiamo che ad ora non hanno continuità. I ragazzi che alleno sono tutti dei professionisti e hanno voglia di migliorare. Qualche anno fa avrei spaccato tutto nello spogliatoio, non è possibile che una squadra come la nostra non sia stato in grado di creare dei pericoli nel primo tempo. Sansone? E’ importante che faccia la differenza.