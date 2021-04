Bologna, Mihajlovic: “Certi rigori li fischiano solo a noi”

Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha commentato la sconfitta contro l'Atalanta

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando la pesante sconfitta per 5-0 contro l’Atalanta: “Nei primi venti minuti poteva finire 2-0 per noi, la partita sull’1-0 era equilibrata. Le squadre giocavano per vincere. Questi rigori che subiamo li fischiano solo a noi, anche a Crotone abbiamo avuto un rigore contro, quando abbiamo parlato con Rocchi ci aveva detto che c’era fallo per noi”