Bologna, Mihajlovic: “Con la Roma senza paura. Mourinho? Mi è stato vicino”

Parla il mister rossoblù alla vigilia del match

Vigilia di campionato per il Bologna di Sinisa Mihajlovic che domani sfiderà la Roma nel turno infrasettimanale. Il tecnico rossoblù ha presentato il match nel consueto appuntamento con la stampa in compagnia di Skov Olsen.

GARA - "Sicuramente è una partita importante. Abbiamo pareggiato a Bergamo, perso con l'Inter e le partite con Milan e Napoli, a decisioni arbitrali invertite, avremmo potuto vincerle anche noi. Noi domani giochiamo in casa, abbiamo una buona classifica, e affrontiamo una squadra forte con un grande allenatore. Spero in uno stadio pieno, perché il tifo per noi è importante", ha detto Mihajlovic. "Non sappiamo quello che succederà ma se dovessimo vincere andremmo a un punto dalla Roma e manterremmo la classifica. La nostra mentalità è quella di rispettare ogni avversario, affrontandolo senza paura".