Bologna, Mihajlovic: “Contro Fiorentina per chiudere pratica salvezza”

Conferenza stampa per il tecnico rossoblù

Sinisa Mihajlovic ha presentato in conferenza stampa la prossima gara di campionato del suo Bologna. Domani al Dall'Ara arriva la Fiorentina e il tecnico rossoblù non vuole perdere l'occasione di mettere in cassaforte l'obiettivo salvezza e di rispondere dopo la batosta subita dall'Atalanta nel precedente turno di Serie A.

Una ripartenza che potrebbe portare alla salvezza matematica: "Speriamo che già da domani si raggiunga la salvezza. La Fiorentina sta bene, ieri sono andati in ritiro per volontà dei giocatori e questo fa capire come affronteranno la partita. Ma noi abbiamo grandi possibilità di vincere. Derby? Per me è derby per due squadre della stessa città... Qua a Bologna ci sono 10 derby... Ma è comunque una partita importante. Ci mancano 7 giocatori, e questo ci metterà in difficoltà però il recupero di Tomy ci da qualche possibilità in più in difesa".