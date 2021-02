Bologna, Mihajlovic: “Contro il Parma giocheremo con la nostra solita mentalità offensiva. La classifica…”

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha presentato la partita di campionato contro il Parma: “Domani contro la squadra di D’Aversa cercheremo di fare la nostra partita mettendo in campo la solita mentalità. Dobbiamo fare più attenzione ai dettagli e minimizzare gli errori. Sono fiducioso. Barrow? Sta lavorando per diventare una prima punta, mi auguro di vedere presto dei miglioramenti. Classifica? Siamo a +7 sul Parma e + 5 dal terzultimo posto. Non siamo preoccupati, abbiamo vissuto periodi peggiori di questo, quindi bisogna guardare positivamente alle prossime sfide. Dobbiamo diventare più cinici sotto porta, se riuscissimo a conquistare sei punti nelle prossime due partite faremmo un bel balzo in avanti”.