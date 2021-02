Bologna, Mihajlovic: “Dopo il primo gol non potevamo perdere. Sanremo? Canterò meglio di Ibra”

Il Bologna fa l’impresa contro la Lazio. I rossoblù vivono una serata strepitosa battendo per 2-0 la formazione di Simone Inzaghi. Un risultato prezioso, che permette alla squadra emiliana di mettere una seria ipoteca sulla salvezza.

LE PAROLE DI MIHAJLOVIC

Il tecnico Sinisa Mihajlovic commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto un’ottima partita. Dopo il rigore parato da Skorupski e il gol segnato da Mbaye ho detto che non avremmo potuto perdere la partita. Abbiamo vinto sulle seconde palle e nei duelli individuali. Abbiamo sbagliato solo alcune scelte nelle ripartenze, ma sono contento in generale per la prestazione. Non era un peso non aver battuto una big. L’anno scorso abbiamo vinto diverse volte contro le big, mentre quest’anno non era ancora capitato. Ma era solo questione di tempo. Abbiamo giocato bene e vinto meritatamente. Mbaye è un ragazzo che dà sempre il massimo. Oggi è stato premiato. Giocando a sinistra, anche se non è il suo ruolo, ha fatto una grande partita. Noi proviamo sempre a giocare a calcio. Spesso succede che creiamo tante occasioni, ma non siamo sufficientemente cattivi. Facciamo sempre la partita, anche se a volte sbagliamo gol o ne subiamo di banali. Per come stiamo giocando, sicuramente siamo nel gruppetto delle squadre con Verona, Sampdoria e Sassuolo. Mancano però tante partite. Ora abbiamo recuperato tutti gli elementi. Vediamo alla fine dove saremo. Il nostro obiettivo resta la salvezza, poi valuteremo cosa fare. Bisogna continuare su questa strada anche quando i risultati non arrivano. Sanremo? Penso che canterò meglio di Ibrahimovic (ride ndr.)”.