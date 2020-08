Bologna, Mihajlovic: “È stata un’agonia, per fortuna la stagione è finita”

Due squadre salve e che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Bologna e Torino domenica sera si affronteranno in quella che è l’ultima giornata di campionato. I rossoblù hanno sofferto parecchio durante la ripresa e Mihajlovic ha più volte ribadito la voglia di finire al più presto la stagione.

LE PAROLE DI MIHJALOVIC

Queste le parole dell’allenatore serbo alla vigilia: “Noi vogliamo vincere l’ultima partita. Manca l’ultimo match e penso che tutto il calcio italiano non vede l’ora che finisca. Questo non è il calcio. Abbiamo scelto il male minore, era l’unico modo per finire, ma fortunatamente siamo alla fine della stagione. E’ stata un’agonia. Proviamo a vincere, che non conta a niente ma meglio finire con 49 punti piuttosto che con 46″.