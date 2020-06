Bologna, Mihajlović firma il rinnovo: contratto fino al 2023

Il futuro di Sinisa Mihajlovic sarà ancora tinte rossoblù. L’allenatore del Bologna sta lottando contro la leucemia e durante la conferenza stampa dell’Ail ha parlato del suo stato di salute. Pochi giorni dopo per l’ex difensore dell’Inter è arrivata una buona notizia e cioè il rinnovo di contratto con la società felsinea.

Mihajlovic fino al 2023

Tramite i canali social il Bologna ha comunicato di aver rinnovato il contratto di Mihajlovic fino al 2023. Arrivato sulla panchina nel gennaio 2019 il serbo è stato premiato per quanto di buono fatto vedere con la sua squadra. Durante la malattia il rapporto con la dirigenza è diventato ancora più stretto ed ora Miha potrà portare avanti ancora il progetto della società rossoblù. In poche righe il Bologna ha annunciato il rinnovo: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con Sinisa Mihajlovic per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2023“.