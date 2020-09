Bologna, Mihajlovic: “Gara equilibrata, gli episodi e Ibrahimovic decisivi”

Il Bologna esce sconfitto contro il Milan all’esordio stagionale. I rossoblu cadono per 2-0 a San Siro. Sinisa Mihajlovic deve analizzare il k.o. rimediato dai suoi uomini.

LE PAROLE DI MIHAJLOVIC

Mihajlovic esprime le sue impressioni ai microfoni di Sky Sport: “Diciamo che la partita è stata abbastanza equilibrata. Forse ci abbiamo creduto poco. Siamo stati in partita fino alla fine. Gli episodi ci sono stati favorevoli. Loro hanno Ibrahimovic e noi no. La squadra ha fatto quello che doveva fare. Loro sono il Milan e per forza di cose ci siamo dovuti abbassare. Donnarumma? Maledetto chi lo ha fatto esordire… (ride ndr.). Non siamo in grado di prendere un giocatore che può cambiare da solo il volto della squadra. Abbiamo deciso di puntare sui giovani. Sappiamo che ci sono tanti alti e bassi”.