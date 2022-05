Bologna, Mihajlovic: “Genoa? Vogliamo chiudere bene. Entro domani vedrò Saputo”

Le parole del mister sull'ultima della stagione

Redazione ITASportPress

Ultima di campionato per la Serie A e il Bologna di Sinisa Mihajlovic se la vedrà con la già retrocessa Genoa. Guai a sottovalutare l'impegno e il mister serbo lo dice apertamente in conferenza stampa annunciando anche i programmi del club per il futuro.

"Per noi tutte le partite devono essere importanti. Non mi aspettavo la prestazione di domenica. Dovevamo fare il record di punti. Poi c'è stata la partita con il Venezia dove abbiamo pagato, ma con il Sassuolo la squadra ha proprio spento l'interruttore. Per uno come me vedere la squadra che molla e che non combatte è tremendo perché io cerco sempre di trasmettere stimoli e non voglio che loro mollino, mai. Ognuno di loro deve trovare anche le motivazione dentro di sé. Il Genoa è in B lo sappiamo ma sarà difficile, dobbiamo cercare di fare la partita, ma dobbiamo finire bene la stagione. Le motivazioni si trovano", ha detto Mihajlovic.

In merito al futuro: "Programmi per la prossima stagion? Ci sono state cose positive quest'anno, come la crescita dei giovani che sono stati aiutati dai giocatori più esperti. I giovani si valorizzano e maturano in questo club. Aebischer e Kasius stanno già facendo grossi passi in avanti per giocare titolari. Questo grazie allo staff e hai giocatori più esperti. Per me c'è una base importante da cui ripartire. Anche Theate, Hickey, Schouten, Svanberg.. la base c'è".

A livello personale: "Se ho parlato col presidente Saputo? lo farò sicuramente oggi o domani. Io voglio essere giudicato dal punto di vista tecnico e non medico perché sono stato male, questo riguarda me ma non centra. Quello che succede succede. Non dipende solo da me, quindi aspettiamo e parlerò con il presidente, non c'è nessun tipo di problema. Vedremo cosa uscirà dall'incontro".