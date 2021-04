Bologna, Mihajlovic: “Giochiamo bene ma non segniamo, questo deve dispiacere alla società”

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta della sua squadra contro la Roma. Queste le sue parole:

“Creiamo, giochiamo e poi non finalizziamo. Non possiamo finire il primo tempo 1 a 0 per loro, spendiamo tanto, creiamo occasioni e non riusciamo a fare gol. Non posso dire nulla ai nostri ragazzi ma ci manca sempre il gol, è sempre la stessa storia quando giochiamo contro le squadre forti. Abbiamo più possesso, più tiri e poi andiamo a casa con zero punti e mi dispiace per i ragazzi. Ma questo deve dispiacere anche alla società. Giocare bene è una consolazione che non serve a nulla. Non so se arriva Saputo, non so se ci incontreremo. Noi dobbiamo pensare a salvarci. Nelle ultime due gare non meritavamo di perdere 1 a 0 per come abbiamo giocato, siamo stati superiori con Inter e Roma. Siamo belli ma non balliamo. Mi dispiace perché manca poco alla fine del campionato e nessuno ci ha messo sotto, abbiamo sempre giocato alla pari o superiori ma abbiamo sempre raccolto meno di quanto meritavamo e questo vuol dire che ci manca qualcosa. Quando Soriano è andato in Nazionale per la prima volta era alla Sampdoria e giocava nel 4-3-3 quindi può giocare in un centrocampo a 3 e lui aiuta anche in fase difensiva”.