Bologna, Mihajlovic: “Juve avvantaggiata, ma noi giochiamo per vincere”

Sinisa Mihajlovic aspetta la Juventus. L’allenatore serbo in conferenza stampa ha voluto caricare i suoi giocatori alla vigilia di una sfida insidiosa.

Parla Mihajlovic

Parlando dell’avversario, Mihajlovic ha dichiarato: “La Juve parte avvantaggiata per le due partite che ha già giocato dopo la pausa, oltre alla qualità della sua rosa ovviamente. Noi scenderemo in campo per la prima volta, ma come sempre giocheremo per vincere. Domani saremo in casa, ma la mancanza del pubblico ci toglierà un 15-20%: una percentuale che dovremo ritrovare quindi dentro di noi. Sarà una partita difficile per il Bologna, ma anche per la Juve. Sicuramente non partiamo battuti. Saremo attendisti se la Juve sarà talmente brava da chiuderci nella nostra metà campo. Noi abbiamo sempre la stessa mentalità: giochiamo per vincere e a testa alta, lo ripeto. Stare basso e difendermi non è certo la mia idea di calcio, se lo faremo sarà solo per merito dell’avversario. Noi poi non siamo una squadra che può difendere e basta, perché i gol li prendiamo quasi sempre”.

Rinnovo

Riguardo al rinnovo fino al 2023, Mihajlovic ha commentato: “Ho prolungato per un altro anno perché mi piace il progetto, così come la società e i tifosi. È una scelta condivisa, siamo contenti da ambedue le parti. Poi da qua al 2023 chissà cosa succederà… Non significa che io e il Bologna resteremo insieme al 100% fino a quella data, ma il rinnovo è una bella dimostrazione di fiducia della società nei miei confronti. L’ho apprezzato molto e sono felice”.