Bologna, Mihajlovic: “La vittoria poteva essere anche più larga. L’obiettivo sono i 40 punti”

Vittoria importantissima per il Bologna che stravince il derby emiliano con il Parma di D’Aversa. Il tecnico dei felsinei, Sinisa Mihajlovic, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la partita di stasera: “Abbiamo fatto una partita perfetta, potevamo fare altre tre reti. La vittoria è meritata e ora dobbiamo continuare così. Sono contento per Barrow, sta lavorando sodo e si iniziano a vedere i risultati. Abbiamo giocato un mese e mezzo senza 7-8 giocatori, se ne è parlato troppo poco. Adesso torno ad avere a disposizione quasi tutti, ora abbiamo delle partite alla nostra portata e vogliamo far bene. Il Parma è una squadra disperata, sono nella stessa situazione di quando sono tornato io a Bologna. Serve cattiveria ancora prima della tecnica, è la base per raccogliere dei risultati. Il nostro obiettivo non cambia, dobbiamo pensare alla salvezza”.