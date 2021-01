Bologna, Mihajlovic: “L’arbitro ha rovinato la partita, siamo la squadra più ammonita d’Europa”

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha analizzato il pareggio contro l’Udinese ai microfoni di Sky Sport: “Fino a quando abbiamo giocato in parità numerica meritavamo di vincere, dopo l’espulsione loro hanno creato molto e alla fine il pareggio è un risultato giusto. Non mi è piaciuta la gestione dei cartellini, al 87′ Becao meritava la seconda ammonizione che non è arrivata. Siamo la squadra più ammonita d’Europa ma giochiamo senza Mihajlovic e Couto. È dura da accettare, lavori tutta la settimana poi arriva uno e ti rovina la partita”.