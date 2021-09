Bologna, Mihajlovic: “Lezione dalla gara con l’Inter, ma non è una disfatta”

Sinisa Mihajlovic analizza il tracollo del suo Bologna a San Siro contro l'Inter

Dalle partite concluse senza subire gol contro Atalanta e Hellas Verona alle sei reti rimediate a San Siro contro l'Inter. Il Bologna prova a ripartire contro il Genoa. Il tecnico Sinisa Mihajlovic spiega le sue impressioni in conferenza stampa: "Sapevamo cosa dovevamo fare, ma ogni gara ti insegna qualcosa. La gara contro l'Inter ci ha insegnato che se entri in campo senza l'atteggiamento giusto, intensità e concentrazione, puoi perdere contro le formazioni alla portata. Contro formazioni top come l'Inter invece prendi sei gol. Detto questo bisogna vivere tutto con equilibrio e imparare sempre. Sappiamo quali sono stati gli errori tattici. Fino al 20' sono passati due volte oltre la metà campo e hanno fatto due gol. Abbiamo pagato ogni piccolo errore. Questo ci dice che dobbiamo sputare sangue. L'impressione è che l'Inter avesse più paura di noi, che noi di loro. Questo gli ha permesso di vincere la partita. Sicuramente sei gol non ci stanno, ma a volte capita. Non la vedo come una disfatta, ma di un qualcosa che può capitare durante un viaggio e che ci permette d'imparare. Non siamo contenti, ma può succedere. Adesso però è il momento di pensare al Genoa che affrontiamo in casa nostra e che dobbiamo sfruttare per riscattarci. Sempre con grande attenzione".