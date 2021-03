Bologna, Mihajlovic: “Noi abbiamo giocato e il Napoli ha fatto i gol. Risultato bugiardo”

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Napoli: “Stasera noi abbiamo giocato e il Napoli ha fatto i gol. Chiudiamo la gara con due reti annullate e un palo, penso che il risultato sia fasullo e non meritavamo di perdere. Il calcio però si fa con i gol e loro sono stati più bravi di noi. Potevamo far meglio di così ma anche molto peggio, abbiamo 6-7 punti di margine sulla zona salvezza. Ai ragazzi oggi non posso dire niente, ma abbiamo pagato alcuni errori individuali, se giochiamo così abbiamo tante possibilità di vincere la prossima partita. Il nostro obiettivo è quello della salvezza, quando abbiamo un atteggiamento mentale all’altezza possiamo far bene contro tutti. Per quello che creiamo facciamo pochi gol, ci manca qualità ed è un problema che si protrae da tanto tempo. Barrow? Stiamo lavorando per farlo diventare un attaccante, ma di natura non lo è. Dobbiamo aspettarlo, sono normali i suoi alti e bassi”.