Bologna, Mihajlovic non esclude l’addio: “Valuterò le eventuali offerte”

Il tecnico dei rossoblu fa il punto della situazione

Ultimi sforzi in casa Bologna per assicurarsi una salvezza tranquilla e meritata. Tuttavia i rossoblu devono anche iniziare a programmare con efficacia il futuro, a partire dal proprio allenatore. Sinisa Mihajlovic , infatti, non è ancora totalmente sicuro di rimanere.

Il tecnico ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa: "Qualsiasi cosa succederà, ci sarà il massimo rispetto tra le parti. Io qui sto bene con tutti, ho due anni di contratto e resto qua. Se dovesse arrivare un'offerta la valuterò, anche se ora non sto pensando a quello che potrebbe succedere. Mancano sei partite e sono concentrato su questo, sul mio lavoro. In un lavoro come il mio l'importante è togliersi le soddisfazioni, le mie scelte dipendono da queste, non dai soldi. Se mi arrivasse l'offerta di una grande che però non ha un progetto, lascerei perdere. Qui a Bologna siamo partiti con un progetto che è stato fatto bene. Poi c'è stato lo stop della pandemia e dobbiamo ripartire, ma questo è successo ovunque".