Bologna, Mihajlovic: “Obiettivo parte sinistra della classifica”

Parla il tecnico dei rossoblù verso la gara con la Lazio

LAZIO - "Noi andiamo là e vediamo. In casa al girone d'andata è andata bene ma domani ci aspetta un'altro tipo di partita, loro hanno perso con il Milan sarà una partita difficile per loro ma anche per noi", ha spiegato Mihajlovic facendo riferimento alla vittoria del suo Bologna all'andata. "Non è detto che vince sempre la squadra più forte. Se stiamo bene, possiamo essere pericolosi. Abbiamo recuperato diversi giocatori, mi aspetto una prestazione migliore di domenica. Con Empoli abbiamo fatto un passo in avanti, abbiamo mosso la classifica, adesso ci aspetta una gara molto importante, ci siamo allenati bene e sta tornando la condizione fisica. Vado là fiducioso e spero sempre di poterla vincere ".

OBIETTIVI - "Non penso che siamo distanti, neanche dalla parte sinistra, sono 4 i punti di distanza, noi faremo di tutto per arrivare nella parte sinistra. Ce la possiamo fare. Il nostro obbiettivo è arrivare tra le prime dieci e valorizzare e fare crescere i giocatori. So che non è facile ma siamo qui per fare questo. Non mollerà nessuno per un millimetro, proseguiamo partita per partita, ma non manca la motivazione. Ripeto ora stiamo lavorando bene".