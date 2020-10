Bologna, Mihajlovic: “Oggi abbiamo raccolto quanto seminato, ma meritiamo di più”. Poi si sfoga sul VAR

Mister Mihajlovic ha commentato il ritorno alla vittoria ai microfoni di Dazn:

“Sono soddisfatto di tutto, siamo sempre stati superiori all’avversario ma abbiamo sempre raccolto poco. Oggi siamo riusciti anche a segnare e abbiamo vinto la partita. Dobbiamo continuare a giocare in questo modo, mantenendo i nostri principi di gioco. Non riesco a capire perchè a noi ci viene annullato un gol come quello di Schouten di settimana scorsa, oggi è accaduta la stessa cosa. Su Palacio oggi c’è stato un fallo ancora più netto. Il VAR interviene dove non dovrebbe intervenire. Soriano e Barrow sono due giocatori di qualità, se loro giocano bene abbiamo più possibilità di vincere. Le partite si vincono con i giocatori di qualità, ne abbiamo diversi dalla cinta in su, sono contento per Musa che si è sbloccato. Anche Orsolini oggi ha fatto una grande partita, mettendo in campo cose che ci sono mancate in precedenza. Barrow se sta bene può fare la differenza, può giocare in diversi ruoli ma è giovane. Svanberg sta crescendo, oggi mi è piaciuto un po’ meno”.