Bologna, Mihajlovic: “Oggi sembrava la partita tra scapoli e ammogliati contro squadra di professionisti. Subito in ritiro”

Ancora una sconfitta per il Bologna battuto in casa dalla Roma per 1-5. Il tecnico Sinisa Mihajlovic, molto deluso dalla prova dei suoi ragazzi ha usato il pugno duro annunciando il ritiro.”Partiamo da domani, poi sarà necessario lavorare tanto. Le partite non si perdono così. Nel secondo tempo si sono un po’ ripresi, complice la Roma che ha smesso di giocare, ma di oggi non si può salvare niente. Primo tempo scandaloso, disastroso… userei i peggiori aggettivi che esistono. Dovevamo essere più coraggiosi, aggredire di più… Siamo stati poco intensi, non abbiamo fatto un fallo. Non mi do responsabilità, per questo da domani andiamo in ritiro. Adesso il problema è l’atteggiamento, non deve mancare mai il carattere e la mentalità. Qui manca la voglia di vincere, di lottare, di dare il massimo, non ci sono problemi di tecnica. Oggi sembrava la partita tra scapoli e ammogliati, però noi eravamo sia gli scapoli che gli ammogliati, mentre loro una squadra che giocavano un altro campionato”.