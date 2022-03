Bologna, Mihajlovic: “Preparati per l’Atalanta. Vorrei restare un altro anno”

Il mister alla vigilia del match di campionato tra Serie A e futuro

GARA E AMBIZIONI - Sulla sfida contro l'Atalanta e la voglia di migliorare: "Se domani vinciamo superiamo il Torino a 36 punti in classifica. Se dovessimo arrivare decimi o undicesimi non cambierebbe molto, ma dobbiamo fare più punti possibili. Far valorizzare i giovani sarà importante, come portare qualche ragazzo della Primavera anche per l'anno prossimo". E ancora: "Noi abbiamo detto che il nostro obiettivo è la parte sinistra della classifica. Forse sbagliamo a sbandierare l'obiettivo, ma se il Bologna riuscirà ad arrivare nelle posizioni vicino alla sinistra, comunque il miglioramento c'è, perché non lottiamo per salvarci, ormai non si parla più di salvezza. Magari l'anno prossimo non dichiareremo il nostro obiettivo". Sull'Atalanta: "Io penso che quest'anno ce la siamo giocata con tutti, anche con la Fiorentina nella scorsa giornata. Forse gli unici campi dove non l'abbiamo fatto sono stati l'Olimpico col Toro e il Maradona col Napoli, ma in entrambi i casi avevamo diversi problemi. La squadra è preparata, e lo sarà anche per la partita di domani".