Bologna, Mihajlovic punge: “Contro la Juventus avremo un arbitro all’altezza…”

Il tecnico Sinisa Mihajlovic commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Sono sicuro che contro la Juventus metteranno un arbitro giusto. Posso scommettere quello che volete. Ultimamente abbiamo avuto solo arbitri esordienti che hanno fatto parecchi danni. Noi andremo a giocare la nostra partita. Sulla carta, è una sfida segnata. Tutte le partite iniziano 0-0 e poi non si sa come finiscono. Quando sono sceso in quel tunnel mi sono tornate in mente certe emozioni. Ho avuto le lacrime agli occhi. Vedendo quelle scale che due anni fa sembravano infinite. Adesso sto meglio rispetto a due anni fa. Ero molto contento perché se torno indietro e guardo oggi mi sento recuperato e sto meglio di prima. Il risultato è sempre lo stesso, con un pareggio, non è cambiato niente (ride ndr.). Tutti mi prendono in giro per la mia commozione dopo aver saputo che diventerò nonno. Voglio bene a mia figlia e a mio genero, che è come un figlio per me. Quando uscirò con mio nipote, mi chiederanno se è mio figlio e invece dovrò spiegare loro qual è la verità".