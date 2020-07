Bologna, Mihajlovic: “Quando si perde così bisogna solo vergognarsi”

Cinque gol sono sempre tanti da digerire, soprattutto per il Bologna di Mihajlovic che esce con le ossa rotte dal match di San Siro dopo una partita giocata in maniera troppo passiva.

LE PAROLE DI MIHAJLOVIC

Queste le parole dell’allenatore serbo a Dazn: “Quando perdi 5-1 bisogna stare zitti, ricevere critiche e chiedere scusa a tifosi e società. Bisogna vergognarsi. Non c’è stata partita, si capiva che oggi non era giornata. Dobbiamo capire quello che vogliamo fare da grandi. Se vogliamo conquistare un posto in Europa allora dobbiamo migliorare. Ora serve la forza e la lucidità, questa sera ho visto anche cose positive. L’atteggiamento mentale si cambia attraverso la gestione emotiva e noi dobbiamo essere più sereni ed aiutarci in campo. Ci sono tanti ragazzi giovani che hanno bisogno di crescere. Nelle ultime partite abbiamo perso troppi punti, per fortuna mancano solo 4 partite alla fine (ride ndr.)”.