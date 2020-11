Bologna, Mihajlovic: “Quella di oggi è stata la partita in cui abbiamo sofferto meno”

Sinisa Mihajlovic vede il bicchiere mezzo pieno dopo il ko dei felsinei contro il Napoli di Gattuso: “È stata la partita in cui abbiamo sofferto meno”- ha dichiarato l’allenatore del Bologna a Sky nel post gara. “Abbiamo fatto bene, forse è stata la partita in cui abbiamo sofferto meno, avremmo meritato un pareggio. Loro sono più forti ma hanno fatto gol approfittando di una delle poche occasioni. Con otto infortunati abbiamo fatto i cambi che erano possibili e negli ultimi 15-20 minuti li abbiamo messi in difficoltà. Purtroppo non abbiamo fatto gol nonostante una bella occasione: stasera abbiamo creato meno ma anche sofferto meno soprattutto in difesa nonostante il Napoli avesse giocatori forti, segno che stiamo migliorando”. Mihajlovic adesso confida nella sosta per recuperare alcuni giocatori: “Dopo la sosta spero di recuperare un paio di infortunati, in campo dobbiamo continuare a giocare con questo atteggiamento, ci manca un po’ di fortuna ma le prestazioni non ci sono mai mancate”.