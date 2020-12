Bologna, Mihajlovic ride amaro: “Abbiamo preso gol senza subire un tiro…”

Il Bologna non riesce più a vincere. Come nel match contro lo Spezia, i felsinei si salvano dopo essere andati in svantaggio. E nella settimana conclusa hanno ottenuto solamente due punti su nove a disposizione. La classifica non è ancora troppo preoccupante, ma i segnali iniziano a non lasciare sonni tranquilli.

LE PAROLE DI MIHAJLOVIC

Il tecnico dei rossoblu Sinisa Mihajlovic commenta a Sky Sport l’andamento della gara: “Devo dire che abbiamo fatto un altro record, subire gol senza tiri subiti, ci è riuscito pure questo. Non abbiamo rischiato nulla, peccato perché meritavamo di più. Forse con qualche cambio in più li avremmo messi più in difficoltà ma non ne avevamo, peccato ma dall’altra parte sono contento per il Toro che non ha perso e muove la classifica, sono un cuore Toro e sono contento per il presidente, i tifosi, per Giampaolo che è un amico e un grande allenatore. Sono convinto che ne usciranno. Da Costa? Bisogna continuare a dargli fiducia, può succedere di sbagliare, sono gol che ogni tanto si prendono, poteva buttarla fuori come dentro. E’ una cosa che può succedere. I ragazzi non hanno mollato mai, abbiamo creato diverse occasioni, abbiamo pareggiato e avuto occasioni per vincere. Va bene così, sono contento per la prestazione e per il Torino che non ha perso. Se guardiamo i punti persi torniamo anche indietro con Sassuolo che vincevamo 3-1 e diversi altri. Avremmo meritato più di quanto abbiamo per quanto prodotto in campo, almeno 4-5 punti in più però l’importante è continuare a giocare così, solo con il gioco arrivano i risultati. Il campionato è lungo, oggi dispiace meno che settimana scorsa: per due rigori sbagliati nel recupero non siamo più avanti in classifica e stare a 16, e nessuno avrebbe detto nulla. Giochiamo da due mesi con sette-dieci infortunati, toglili alla Juve e vanno in difficoltà pure loro. Potevamo fare meglio ma anche peggio”.