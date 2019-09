Bologna, Mihajlovic rientra in ospedale per il secondo ciclo di cure

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic rientra oggi in ospedale nel capoluogo emiliano per ricominciare le cure per guarire dalla leucemia. Il tecnico serbo, infatti, è tornato in ricovero all’Unità operativa di Ematologia del Policlinico Sant’Orsola per proseguire il programma di terapia, ed è stato lo stesso ospedale a dare la notizia. “Le condizioni cliniche del paziente sono molto buone. Gli accertamenti eseguiti prima della dimissione successiva al precedente ricovero hanno dimostrato un esito soddisfacente del primo ciclo di chemioterapia”, viene spiegato. Il tecnico serbo è in cura da metà luglio, quando gli è stata diagnosticata la malattia. Dopo il primo ciclo di cure era stato dimesso, il 28 agosto. Dunque, Mihajlovic non sarà in panchina domenica per Brescia-Bologna, come comunque avevamo già riportato nella giornata di sabato.