Bologna, Mihajlovic: “Riprendere a fare punti contro lo Spezia. Su Saputo…”

Parla il tecnico alla vigilia del Monday Night contro lo Spezia

Redazione ITASportPress

Sinisa Mihajlovic è pronto col suo Bologna a rimettersi in marcia per cercare punti preziosi per la classifica. Nonostante qualche rumors di troppo sul suo possibile esonero, il tecnico ha parlato in modo molto positivo in vista del match con lo Spezia di domani e anche del suo rapporto col presidente Saputo.

Sulla gara e il momento del club: "Capisco l'ultimo mese e mezzo, ma guardando il lato positivo dico che siamo a -5 dal nostro obiettivo stagionale, con una partita da recuperare. Abbiamo ancora tempo, ma dobbiamo iniziare a fare risultato, partendo da domani", ha detto Mihajlovic. "Lo Spezia con i risultati che sta ottenendo nel girone di ritorno è da Coppa Uefa, ma noi abbiamo lavorato bene, stiamo meglio e dobbiamo giocare questa partita con serenità. L'ambiente è buono, stiamo riportando entusiasmo pure in assenza di risultati e questo è positivo. Arrivare al nostro obiettivo è difficile, lo sappiamo, è come scalare una montagna. Ci sono alti e basse e dobbiamo essere in grande di mantenere un equilibrio, ed essere fiduciosi. io ci credo, come ci credevo tre anni e mezzo fa quando sono arrivato qua. I conti si fanno alla fine".

Sul presidente Saputo: "Quanto pesa l'assenza del presidente per la gara di domani? Putroppo non va mai bene niente. Se ti stanno troppo addosso è troppo, se c'è poco manca. Io preferisco presidenti come Saputo. Quando sento critiche su di lui mi dispiace perché è difficile nel mondo di oggi trovare presidenti così. E' sempre stato un signore con tutti noi. Dobbiamo ringraziarlo, e soprattutto sapendo quanto lui tiene a questa società e a questa squadra dobbiamo dare di più anche per lui".