Bologna, Mihajlovic ritrova Ibra: “Sarebbe stato bello fosse venuto. Contento che stia facendo bene al Milan”

Conferenza stampa di vigilia per Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, che domani affronterà il Milan per la prima gara del girone di ritorno di Serie A. Il mister ha affrontato diversi temi partendo anche dal mercato e dalle vecchie voci che avrebbero voluto Zlatan Ibrahimovic in rossoblù.

Bologna-Milan, parla Mihajlovic

“Come sarebbe andata se Ibra fosse venuto al Bologna? Inutile parlare di quello, ha detto sì al Milan e ha fatto bene”, ha detto Mihajlovic. “Sicuramente sarebbe stata una cosa meravigliosa, non saremmo qui dove siamo e ci saremmo divertiti tutti di più. Ma sarebbe stato anche un peccato, perché il pubblico non c’è e non si sarebbe potuto divertire. Però sono contento che stia facendo bene, se lo merita”.

E ancora sul Milan e sulla mancanza del Bologna nell’aver battuto una big: “Noi dobbiamo essere attenti non solo quando giochiamo contro il Milan, ma contro tutte le squadre. Non ci possiamo permettere di sottovalutare nessuno e men che meno il Milan. Sono una squadra che ha fatto meglio di tutti. Meritano di essere dove sono, bisogna fare i complimenti a Pioli e ai giocatori, soprattutto a Ibra. Lo conosco e so cosa può portare alla squadra. Poi domani sarà una gara che come sempre la giocheremo con la nostra mentalità, vogliamo lasciare al Milan meno ripartenze rispetto a quelle lasciate alla Juve. Dobbiamo fare maggiore attenzione ai dettagli, la nostra non è una questione fisica, tecnica o tattica, ma mentale. Le prestazioni ci sono, forse solo con la Roma non c’è stata. Ma la differenza tra una prestazione e una prestazione vincente è mentale, bisogna essere ai dettagli, alle piccole cose che fanno la differenza”. “Sono convinto che prima o poi una big la batteremo, magari già domani…”.