Bologna, Mihajlovic rivela: “Ho detto una bugia per caricare i miei uomini”

Il Bologna fa il capolavoro e vince sul campo dell’Inter. I rossoblu si impongono in rimonta per 2-1 e vedono il decimo posto in classifica. Il tecnico Sinisa Mihajlovic analizza la clamorosa vittoria.

LE PAROLE DI MIHAJLOVIC

Il Bologna esulta per i tre punti conquistati a San Siro. Sinisa Mihajlovic racconta le sue impressioni sull’incredibile successo del Bologna in casa dell’Inter ai microfoni di DAZN: “Nei primi 20 minuti abbiamo fatto schifo. Non abbiamo fatto due passaggi di fila. Abbiamo mancato il gol con Orsolini, ma sarebbe stato ingiusto. Nel secondo tempo siamo entrati in campo con uno spirito diverso. Non era facile vincere contro l’Inter avendo un uomo in meno e con un rigore contro. Abbiamo anche vinto meritatamente. Segnare un gol per vincere? Ho detto una ca****a, ma dovevo dire qualcosa per sbloccarli. Dopo il rigore sbagliato, loro sono calati, mentre noi siamo saliti di condizione. Juwara? L’ho inserito per far rifiatare Orsolini. La prima idea era mettere a destra Svanberg. Poi ho pensato di mettere Juwara, perché con tutto il disordine che fa in campo avrebbe messo in crisi l’Inter. E’ un bravo ragazzo. Vincere la partita con questi ragazzi è una bella soddisfazione. Espulsione? Bisogna anche capire gli arbitri. Soriano ha sbagliato, ma, se ci fosse stato il pubblico, l’arbitro non avrebbe sentito. Anche perché non gioca in una grande squadra. Quando giocavo nella Sampdoria mi cacciavano fuori per gli insulti. Quando ero all’Inter, non succedeva. Eppure ripetevo gli stessi insulti…”.