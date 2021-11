Bologna, Mihajlovic rivela: “Mi aspettavo questa posizione in classifica”

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic analizza la vittoria sul campo della Sampdoria

Il Bologna passa sul campo della Sampdoria grazie a una bella prestazione corale e alle reti di Svanberg e Arnautovic. I rossoblu agguantano Juventus e Fiorentina. Il tecnico Sinisa Mihajlovic analizza questo momento così favorevole ai microfoni di Dazn al termine del match: "Abbiamo vinto meritatamente. Dal terzo anno di fila vinciamo a Genova. Non è stata una gara facile, anche se avremmo potuto chiuderla prima. La vittoria fuori casa, la prima quest'anno, era un obiettivo da raggiungere. Cerchiamo di continuare su questa strada. Siamo una squadra che cerca sempre di giocare, di essere offensiva. Dobbiamo migliorare la fase difensiva. I ragazzi si sentono più tranquilli. Mi aspettavo di essere messo in questa posizione in classifica, anzi ci mancano alcuni punti".