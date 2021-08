Bologna, Mihajlovic: “Sapevamo che sarebbe stata una partita dura”

Il tecnico rossoblu ha analizzato bene la vittoria del suo Bologna, al debutto stagionale.

DICHIARAZIONI - Il tecnico serbo ha dichiarato: "Sapevamo che sarebbe stata una partita dura e non si poteva sbagliare nuovamente, dopo l'uscita dalla Coppa Italia, che per noi è stata una figuraccia. Non conta pensare di essere più forti, bisogna dimostrarlo e i ragazzi oggi lo hanno fatto. Hanno dimostrato forza e pazienza, non hanno mai perso fiducia, tutti hanno dato il massimo". Mihajlovic si aspetta che alcuni dei suoi ragazzi tornino al più presto in condizioni migliori. Sulla prestazione della squadra il tecnico rossoblu afferma: "Dobbiamo fare meglio, abbiamo fatto meglio di settimana scorsa, ma peggio non si poteva fare, abbiamo lavorato bene in settimana, lo spirito della squadra mi è piaciuto". L'ex allenatore del Milan inoltre è già concentrato sulla prossima partita ed è orientato rispetto ad oggi a cambiare alcuni calciatori. Sulla prestazione di De Silvestri, autore del gol vittoria: "E' un ragazzo bravo e intelligente, è uno dei più esperti, deve essere uno dei più responsabili e deve dare sempre il suo contributo, oggi è stato bravo come tutta la squadra".