Bologna, Mihajlovic: “Sapevo che avremmo fatto una gran gara. E che carattere!”

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic commenta la vittoria ai danni della Lazio

Un Bologna da urlo schianta senza appello la Lazio. I rossoblu riprendono la loro marcia dopo la sconfitta contro l'Empoli nell'ultimo turno di campionato. Il tecnico Sinisa Mihajlovic commenta la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Ero convinto che avremmo fatto una grande partita. Se noi andiamo in campo con l'atteggiamento giusto, abbiamo possibilità di vincere le gare. In queste sette gare la continuità è mancata sotto questo aspetto. Tutti dobbiamo riflettere un po' per capire perché non facciamo sempre gare del genere. Adesso arriva la sosta, forse non nel momento giusto visto che abbiamo vinto, ma ci prepareremo alla prossima nel modo migliore. La cosa più importante è lo spirito. Sul primo gol benissimo Barrow, il secondo gol di Theate lo avevamo preparato, i ragazzi sono stati bravi. A me piace essere molto più offensivo, ma visto che ultimamente abbiamo preso tanti gol, ho cercato di aiutare i ragazzi coprendoli un po' di più. Detto che il modulo viene dopo, bisogna cercare di incidere su atteggiamento, intensità e attenzione, che non dipendono dall'avversari".