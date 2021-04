Bologna, Mihajlovic: “Saputo ci è mancato. Contro Spezia vincere assolutamente”

Il tecnico in conferenza stampa

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per il Bologna di Sinisa Mihajlovic che domani affronterà lo Spezia per la 31^ giornata di Serie A. Il tecnico rossoblù ha parlato in conferenza stampa presentato la delicata sfida contro i liguri e soffermandosi anche sul ritorno in Italia del patron Saputo.

Bologna-Spezia, parla Mihajlovic

"Di cosa parleremo domani con Saputo? Non vorrei affrontare nessun argomento con lui domani, perché domani l'unico argomento è lo Spezia", ha detto con la massima concentrazione Mihajlovic. "Siamo tutti concentrati sulla partita perché ok le prestazioni, ma abbiamo bisogno di punti e bisogna vincere, giocando bene o male, non mi interessa. Vogliamo mettere in cassaforte la salvezza. Pi dopo la partita vediamo cosa succederà. Sono 14 mesi che Saputo manca, quindi dopo ovviamente si affronteranno alcuni discorsi. Dispiace a tutti che si mancato per così tanto tempo, ma ha avuto i suoi buoni motivi. Comunque meglio tardi che mai". E ancora: "Un presidente è un punto di riferimento. Quando manca, è tutto più difficile da gestire. 14 mesi senza presidente è tanto tempo".

Sulla sfida e la necessità di portare a casa punti: "Quello che ho detto è che non possiamo accontentarci solo di giocare bene, dobbiamo anche guadagnare i tre punti. La buona prestazione ti facilita l'obiettivo. Ma domani non me ne frega niente della prestazione: dobbiamo vincere".