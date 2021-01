Bologna, Mihajlovic sfida la Juventus e Pirlo: “Giochiamo per vincere. Battevo meglio io le punizioni”

Sinisa Mihajlovic sfida la Juventus e carica il suo Bologna. Il mister rossoblù ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Vecchia Signora.

Juventus-Bologna, parla Mihajlovic

“Parliamo di un campionato strano, non è solo la Juventus che ogni tanto sbaglia una partita rispetto al passato. Restano la Juve, la squadra da battere. In ogni caso noi andiamo a Torino per fare la nostra partita e cercando di giocare per vincere. La nostra mentalità e identità non cambia”, ha detto Mihajlovic. “Io sono sempre convinto di poter vincere le partite, sempre. E cerco di infondere questo anche ai miei ragazzi. Ho parlato con loro da inizio settimana. Noi a Torino non andiamo per una gita”.

Poi una battuta su Pirlo: “Chi meglio tra me e Andrea nelle punizioni? Io, senza dubbio. I numeri dicono quello. Sono sicuro che anche lui direbbe la stessa cosa”.