Bologna, Mihajlovic sfida l’Inter: “Sarà difficile anche per loro. In passato…”

Il tecnico presenta la gara contro i nerazzurri

"Bisogna mantenere alta la concentrazione con le squadre più piccole, se non tieni alta la concentrazione con l'Inter a San Siro è meglio che cambi mestiere", ha esordito Mihajlovic . "La partita sarà dura ma anche negli anni passati abbiamo dimostrato che se giochiamo come sappiamo possiamo vincere persino a San Siro. Non sarà facile per noi ma nemmeno per loro".

Sull'Inter di Simone Inzaghi rispetto alla squadra nerazzurra di Conte: "Sono entrambe squadre molto forti. Hanno sicuramente perso molto con la partenza di Lukaku e Hakimi, anche se hanno preso Dzeko e l'olandese. Ora con Dkeko ci si può permettere di lasciare l'uno contro uno, con Lukaku no. Lui era fisicamente superiore a tutti, Dzeko protegge palla in una maniera diversa. Hakimi invece era forte sia in attacco che in difesa. Anche il nuovo olandese è forte, anche se non so se giocherà domani. Sono comunque forti e anche quest'anno giocheranno per lo scudetto. Noi domani dobbiamo stare attenti a tutto. Penso che abbiamo preparato bene la sfida e che dobbiamo andare a San Siro non pensando di avere già perso. Loro sono forti ma hanno anche dei punti deboli".