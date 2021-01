Bologna, Mihajlovic: “Siamo belli ma non balliamo. Preso gol nel nostro momento migliore”

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta di Torino: “Nel primo tempo non ci abbiamo creduto abbastanza, nella ripresa abbiamo alzato i ritmi ma nel nostro momento migliore abbiamo preso gol su corner. La vittoria della Juventus è meritata, abbiamo fatto bene, ma siamo belli ma non balliamo, mi piace definirci così perchè di manca sempre qualcosa quando si tratta di far male agli avversari. Fino al 2-0 ci siamo resi pericolosi, come hanno fatto anche loro. Szczesny ha fatto due grandi parate, ci è mancata la scelta giusta in area di rigore, è un po’ di tempo che abbiamo questo problema”.