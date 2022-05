Bologna, Mihajlovic sta meglio e lascia Ospedale

Da definire la presenza del tecnico rossoblu' domenica prossima a Venezia

Tutto il calcio mondiale e non solo italiano gioisce oggi per le condizioni di salute del tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic. Il club felsineo ha dato notizia che il serbo è tornato a casa dopo le cura in Ospedale a seguito del manifestarsi nuovamente della leucemia. Questo il comunicato: Nella giornata di oggi Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola, in buone condizioni generali. Forza Mister, siamo con te!. Non è ancora stato comunicato se Mihajlovic potrà essere in campo domenica prossima a Venezia.