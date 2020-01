Bologna, Mihajlovic: “Sto vincendo la mia battaglia ma non dite che sono un eroe”

Sinisa Mihajlovic sta meglio. La sua battaglia contro la leucemia sta per vincerla ed è lo stesso tecnico del Bologna a svelare il percorso a “Verissimo”. “Per adesso la sto vincendo, anche se devo fare attenzione -riporta l’agenzia Adnkronos-. Sta andando tutto bene, non sto più prendendo il cortisone e questo è importante. Sono passati 78 giorni dal trapianto di midollo osseo e i primi 100 giorni sono i più critici. Poi dopo è tutto in discesa, bisogna avere pazienza ancora per una ventina di giorni ma superarli bene sarebbe già un bel traguardo. Sono molto contento, non ci sono state complicazioni gravi e va benissimo così. Adesso ho ripreso anche ad allenarmi un pochino per tornare in forze, perché dopo 4 mesi senza fare niente e prendendo 17 pastiglie al giorno mi sono un po’ gonfiato. Ho fatto tredici chemioterapie in cinque giorni ma già dopo il terzo avevano annientato tutto. Però mi sono venuti anche attacchi di panico e i medici hanno dovuto farmi dei calmanti. Non penso di essere un eroe, sono un uomo normale con pregi e difetti. Ho solo affrontato questa cosa per come sono io, ma ognuno la deve affrontare come vuole e può. Nessuno deve vergognarsi di essere malato o di piangere. L’importante è non avere rimpianti e non perdere mai la voglia di vivere e di combattere”.