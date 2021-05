Bologna, Mihajlovic: “Vignato può diventare un grande giocatore. Palacio…”

Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro l’Udinese

Redazione ITASportPress

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita contro l’Udinese, in programma domani alle 15: "Sono rimaste quattro partite e cercheremo di prendere più punti possibile. Proveremo anche a capire se alcuni giocatori potranno restare con noi o meno l’anno prossimo. Qualche nuovo ragazzo potrebbe esordire, senza dimenticare il risultato. La squadra comunque ha la sua identità. Poi ci saranno tre partite, abbiamo tanti diffidati e dunque farò turnover. Non ho mai vinto contro l'Udinese da quando sono qui e voglio sfatare questo tabù. I bianconeri sono forti, il fatto che ogni anno lottano per la salvezza è qualcosa che non concepisco".

FUTURO DI PALACIO - "Deciderà lui come sempre cosa fare. Sicuramente per come si allena e si comporta sembra un ragazzino, dimostra meno di 39 anni. Lui e Danilo giocano sempre, non si fanno mai male, mentre alcuni più giovani di loro sono spesso fuori. Mi farebbe piacere se rimanesse ma deve decidere lui. Io non guardo la carta d’identità, guardo solo se uno è bravo o no. Non so comunque quante partite potrebbe giocare l'anno prossimo, questo gliel'ho detto anche l'anno scorso. Lui è sempre sicuro di giocare, poi vedremo cosa succederà".

SU VIGNATO - "Ha dimostrato di poter giocare in tanti ruoli, anche a tutta fascia o mediano. Si può adattare molto e questa qualità la tengo molto in considerazione, in questo modo migliora molto di giorno in giorno. Prima della Fiorentina ci ho parlato e mi ha detto che non aveva giocato spesso da trequartista ma gli ho detto che poteva farlo tranquillamente. Vedremo domani, se giocherà e dove giocherà. Per vincere servono giocatori di qualità, magari rischiando anche qualcosa in più".

SUL RITORNO DI MOURINHO - "Sono contento perché penso che Mourinho, come Ronaldo, faccia bene al calcio italiano. Ha carisma e carattere. In ogni caso Roma è una piazza difficile. Gli servirà anche la squadra, i grandi giocatori fanno diventare grande anche l’allenatore. Dobbiamo fare i complimenti alla società giallorossa, nessuno se lo aspettava. Sono convinto che farà bene, possono anche lottare per lo scudetto ma deve conoscere la piazza in maniera corretta, è molto esigente e difficile. Ha le carte in regola per riuscirci, ma comunque sarà dura".

ANCORA SU VIGNATO – “Io prediligo le squadre che hanno tanta fantasia, i grandi giocatori fanno la differenza. Con questo non dico che Vignato sia già un grande giocatore ma dove gli altri vedono un piccolo sentiero lui vede un’autostrada. Può diventare un top player”.